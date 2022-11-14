Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

14 Kasım 2022 Pazartesi, 23:11

Kayseri'de bir kadın ile eşinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kocanın erkek kardeşi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta A.T ile eşi E.T'den haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. E.T'nin, balta ile öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, olay sırasında evde bulunan A.T'nin kardeşi A.T'yi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Adliyesine sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.