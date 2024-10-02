Kayseri'de yılkı atlarını izlemek isteyen aileye kırbaçla saldırdılar: 4 kişi gözaltına alındı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden 1'i çocuk 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ailesiyle birlikte İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Aile, Hürmetçi Sazlığı'na giderek buradaki yılkı atlarını görmek istedi.
Ancak atların sahibi olduklarını iddia ederek aileden para talep eden şahıslar, atlarla araçlarının önünü kesti ve H.Ö.'yü kırbaçla darbetti.
Olayın duyurulmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı.
'Tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Hacılar #Yılkı atı #kırbaç
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