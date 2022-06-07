Kayseri'de 'ziynet eşyası' çalan 3 şüpheli tutuklandı

07 Haziran 2022 Salı, 17:20

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kayseri merkezindeki bir ikametten yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 kadın zanlı gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.