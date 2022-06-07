Kayseri'de 'ziynet eşyası' çalan 3 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kayseri merkezindeki bir ikametten yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.
Polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 kadın zanlı gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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