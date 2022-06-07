Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları çaldı

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Bursa’da çekçek arabalı bir şüpheli, yoldaki mazgalları çalarken kameraya yakalandı.

İHA
07 Haziran 2022 Salı, 11:03

Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gece geç saatlerde çekçek arabası ile hırsızlık yapmaya çıkan şüpheli şahıs, yerde bulunan mazgalları yerinden çıkararak çekçek arabasına koydu.

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