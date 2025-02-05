Kayseri'deki tehlikeli gerginlik: Yaptığı paylaşım üzerine 5 ay hapse çarptırıldı

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:51

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:51

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi’nde geçen yıl 30 Haziran'da saat 21.00 sıralarında akrabası M.A. isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen Suriye uyruklu I.A., çevredekiler tarafından linç edilmeye çalışıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri zırhlı araca bindirdikleri I.A.'yı gözaltına aldı.

Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Olaya müdahale eden 21 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı. Gözaltına alınan I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdur çocuğu devlet korumasına aldı.

SUÇA TAHRİK ETME SORUŞTURMASI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, siber devriyeleri sonucu Güleser A.’nın bir sosyal medya sitesi paylaşımına “Haydi Kayseri ayaklan…” diye yorum yaptı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güleser A. hakkında ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ suçundan dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Güleser A., hazır bulundu. Söz konusu paylaşımların suç olduğunu bilmediğini öne süren Güleser A., “Diğer insanların yorumlara bakınca, ben de böyle yorum yaptım. Suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem yapmazdım. Halkı galeyana getirip, kışkırtma amacım yoktu” dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Güleser A.’yı, ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.