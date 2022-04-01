Kayserili esnaf isyan etti: Şu an 100-120 gr pastırma satıyoruz
Kayseri'de esnaf, hayat pahalılığına ve zamlara tepki gösterdi. Kayserili pastırma ve sucuk satıcısı Satoğlu, "Pastırmada normalde '250 gramın altına bıçak kalkmaz' diye bir laf vardır. Ama şu an 100 gr, 120 gr pastırma satıyoruz" dedi.
Hayat pahalılığı pastırma ve sucukta da etkisini göstermeye devam ediyor. İftar sofralarında yer alan pastırma ve sucukta fiyatlar geçen seneye göre yüzde 100'e varan artış gösterdi.
Kayserili pastırma satıcısı Burak Satoğlu, eskiden 1-2 kilogram olarak satılan pastırmanın bugün 100 gram, 120 gram olarak satılmaya başladığını söyledi.
“100-120 GRAM PASTIRMA SATIYORUZ”
Kayserili pastırma ve sucuk satıcısı Satoğlu şunları söyledi:
"Ramazan geldiği için işlerimiz ister istemez artıyor çünkü yöremizde özellikle Ramazan’da pastırma, sucuk, sucuk içi tüketimi artıyor. Bu yüzden Ramazan ayı içerisinde işlerimiz daha iyi oluyor. Fiyatlarımız yükseldi, her şeyin fiyatı arttığı gibi pastırma ve sucuğun da fiyatı arttı. Rekabet piyasası olduğu için çok uygun fiyatlarda et ürünleri mevcut ama her zaman söylenir 'ucuz etin yahnisi yenmez, pastırması sucuğu da yenmez'. Geçen seneye göre fiyatlarımız yüzde 100 arttı ama Ramazan ayı yaklaştığı için işlerimiz bereketli. Bizim işimizde sucuk kilo ile satılır. Pastırma 500 gr, 1 kg olarak satılır. Ancak şu anda satışlarımız 4 parmak, 2 parmak hatta 1 parmak isteyen bile var. Pastırmada normalde '250 gramın altına bıçak kalkmaz' diye bir laf vardır. Ama şu an 100 gr, 120 gr, 15 gr pastırma satıyoruz. 1 parmak sucuk şu anda ortalama 25 TL gelirken pastırmanın 1 dilimi ortalama 7,5 TL. Yani 2 kişilik bir ailenin bir öğünde 10 dilim pastırma, 2 parmak sucuk yemesinin maliyeti ortalama 125 TL."
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