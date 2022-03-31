Esnaf Özdağ’a dert yandı: Kepenk kapatıyoruz!

31 Mart 2022 Perşembe, 17:18





İstanbul'da sığınmacıların en yoğun yaşadığı ilçeleri ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, iki gün sürecek Fatih ilçe ziyaretine başladı.

Fatih'te Cerrahpaşa esnafını ziyaret eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Lütfü Şahsuvaroğlu, Mustafa Can, Sevdagül Tunçer, Bartu Soral ile Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, İstanbul İl Yöneticileri ile Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanı Serdar Tuncay ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ziyaret ettiği Fatih esnafı, ilçede yaşayan sığınmacı sayısının hem sosyolojik hem de ekonomik olarak büyük yük getirdiğini ifade ettiler.

“KEPENK KAPATIYORUZ”

Yılbaşından bu yana gelen zamlar sebebiyle satış yapamadığını ifade eden bir esnaf, “Günde 30 lira ile dükkan kapatıyoruz. Kira ödeyemez duruma geldiğimiz için kepenk kapatıyoruz. Allah yardımcımız olsun” derken, başka bir esnaf, elektriğe gelen yüzde 300 zam sebebiyle iki aydır dükkanının elektrik faturasını ödeyemediğini ifade etti.

“SIĞINMACILAR GİTMEDEN BU KRİZİ AŞAMAYIZ”

Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet ve Türk Milleti'nin çalışkan bir millet olduğunu ifade eden Zafer Partisi lideri Özdağ, “Ama biliyoruz ki, sığınmacılar gitmeden Türkiye bu krizi aşamaz. Yılda 9 milyar doları aşan bu yük, Türkiye için sürdürülebilir değil” dedi.