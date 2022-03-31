Ankara'da vatandaş da esnaf da dertli: Kalabalık var ama alışveriş yok

Abone Ol google-news

Havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanacağı beklentisine karşın pazardaki fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Ankara Ulus Hali’nde, domates 25, salatalık 15, sivri biber 30 TL'den satılıyor. Esnaf da vatandaş da dertli. Haldeki bir esnaf, “Kalabalık var ama alışveriş yok, kuru kalabalık” dedi. Emekli bir vatandaş da, "Her şey ateş pahası görmüyor musunuz?" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 12:36

Şubat ayında sert geçen kış koşulları nedeniyle arttığı belirtilen sebze ve meyve fiyatlarına, baharın gelişinin bir etkisi olmadı. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, ağır kış koşullarına ve nakliyatta yaşanan sıkıntılara bağlanıyordu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler