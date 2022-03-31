Ankara'da vatandaş da esnaf da dertli: Kalabalık var ama alışveriş yok

31 Mart 2022 Perşembe, 12:36

Şubat ayında sert geçen kış koşulları nedeniyle arttığı belirtilen sebze ve meyve fiyatlarına, baharın gelişinin bir etkisi olmadı. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, ağır kış koşullarına ve nakliyatta yaşanan sıkıntılara bağlanıyordu.

