Kayyım Gürsel Tekin'in ekibindeydi: İhraç edilen delegeden skandal 'Gülşah Durbay' paylaşımı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 24 Ekim 2025 tarihinde ihraç edilen Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük tepki çekti.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesinin ardından Çelik’in kullandığı ifadeler, kamuoyunda tepki topladı.

GÜLŞAH DURBAY HAYATINI KAYBETTİ...

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 12 gündür yoğun bakımda süren tedavisinin ardından, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Şehir Hastanesi’nde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Durbay’ın ölümü, sevenlerini ve partililerini yasa boğdu.

Ancak acı haberin ardından CHP’den ihraç edilen Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik, sosyal medya hesabında skandal bir paylaşımda bulundu.

Çelik, Durbay’ın ölümünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkilendiren ifadeler kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENEREK "GÜLŞAH BAŞKANIMIZIN ÖLÜMÜMDE MASUM OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM" İFADELERİNİ KULLANDI

Çelik söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın amansız hastalığa yakalanıp, hayatını kaybetmesine neden olan üzüntü olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Özgür Özel, senin Gülşah Başkanımızın ölümünde masum olduğunu zannetmiyorum.”

Çelik, daha sonra paylaşımını sildi.

CHP tüzüğünün 68/1-b maddesi uyarınca partiden kesin çıkarma cezası alan Çelik, daha önce de İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in listesinde yer almıştı.