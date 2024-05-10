Kayyum belediyeye 225 milyon borç bıraktı

İzmir’de 4,5 yıldır kayyum tarafından yönetildikten sonra 31 Mart seçimleriyle tekrar CHP’ye geçen Urla Belediyesi, borcunu açıkladı. Belediye binasına asılan pankartta 224 milyon 957 bin 331 TL borcun olduğu görüldü.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:22
Kayyum belediyeye 225 milyon borç bıraktı
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2019’da CHP’nin kazandığı ancak kısa bir süre sonra kayyum atanan ve 31 Mart seçimlerine kadar kayyum tarafından yönetilen Urla Belediyesi mali tablosunu belediye binasına astı. 

Belediye binasına asılan pankart ile yapılan incelemede toplam 224 milyon 957 bin 331 TL borç olduğu görüldü. 

Pankarta göre; firma borçlarının 31 milyon 816 bin TL, değişken faizli banka kredi borcunun 35 milyon 936 bin TL, özel idare borcu 427 bin TL, vergi dairesi borcu 26 milyon, SGK borcu 69 milyon 748 bin 524 TL, Gediz elektrik borcu 1 milyon 807 bin TL, ve taşınmaz kültür varlıkları katkı payı 1 milyon TL, toplam kurum borcu 166 milyon 856 bin TL olduğu duyuruldu. 

Belediyenin nisan ayı personel giderleri ise memur maaşı 6 milyon 180 bin TL, sözleşmeli personel 55 bin TL, işçi 2 milyon 754 bin TL ve KHK Urit personeli 16 milyon TL, toplam 24 milyon 999 bin TL olduğu bildirildi. Belediye şirketleri borcunun ise haciz, icra, SGK, vergi borcu 26 milyon 250 bin TL, maaş ve piyasa borcu 6 milyon 851 bin TL olduğu aktarıldı.


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