Kayyum belediyeyi 237 milyon lira borçla devredecek

Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:22

Güncelleme: 03.04.2024 - 14:22

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, CHP Türkiye’de en fazla oyu yüzde 70.52 ile kayyum ile yönetilen İzmir’in Urla ilçesinde aldı. Aldığı oy ile Türkiye rekoru kıran Selçuk Balkan, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Balkan, “Bizim için büyük başarı ve büyük sorumluluk. Mazbatayı alır almaz daha önceden belirlediğimiz sorunları tespit ederek hizmete başlayacağız” dedi.

BORÇLU BELEDİYE

Belediyenin borç batağında olduğunu açıklayan Selçuk Balkan,

“Tespitlerimize göre, belediyenin 237 milyon lira borcu var. Mazbatayı aldığımızda mali ve idari denetim yaptıracağız. Aday olmadan şeffaf belediyecilik sözü vermiştim. Sözümü tutacağım. Mali denetimden çıkan raporu belediyenin duvarına asacağım. Halkımızdan asla bir şey saklamayacağız” ifadelerini kullandı.

2019 yerel seçimlerinde yüzde 67.49 oy alarak belediye başkanı seçilen Burak Oğuz’un, Aralık 2019’da FETÖ operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından kayyumun atandığı ilçede CHP’nin zaferi coşkuyla kutlandı.