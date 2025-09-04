Kayyum olarak atanmışlardı: CHP'den o isimlere 'YDK' hamlesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mahkeme kararıyla İstanbul İl Yönetimine Gürsel Tekin ile birlikte kayyum olarak atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

Buna göre, söz konusu karar 'tedbirli' olarak alındığı için beş kişinin de üyelikleri şimdiden düşürüldü.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak getirildi.

Tekin, yaptığı ilk açıklamada CHP'den istifa etmediğini ve görevi kabul edeceğini ifade etti. CHP lideri Özgür Özel ise Tekin'in ihraç edildiğini duyurdu.

Bunun ardından CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri, CHP İstanbul İl Kongresi'nin olağanüstü toplanması talebiyle noterde dün imza vermeye başladı.

23 Mart'tan beri Silivri'de tutuklu olan İmamoğlu da notere imza verdi.