Kayyum rektör İnci'ye kötü haber: İhaleyi iptal ettiler

09 Şubat 2022 Çarşamba, 10:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan, okul bileşenleri ve kamuoyu tarafından ‘kayyum rektör’ olarak nitelendirilen Naci İnci’nin yönettiği Boğaziçi Üniversitesi’nin milyonlarca liralık yemek ihalesi iptal edildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 20 Aralık 2021 tarihinde “Malzemeli Kahvaltı ve Yemek Hazırlama, Dağıtım” adı altında yemek ihalesi düzenledi. İhalenin bu yılın kahvaltı ve yemek ihtiyacı için düzenlendiği belirtildi. İhale kapsamında 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon 240 bin öğün öğrenci yemeği, 90 bin öğün personel yemeği ve 330 bin öğün kahvaltı hazırlanması gerektiği belirtildi.

Ancak, üniversitenin milyonlarca liralık yemek ihalesini Azık Yemek Sanayi ile Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Şirketi Kamu İhale Kurumu’na şikayet etti. Şirketlerin şikayetlerini inceleyen Kamu İhale Kurulu’nun 26 Ocak 2022 tarihli kararında ihalenin iptaline karar verildiği belirtildi.

MEVZUATA AYKIRI BİRÇOK MADDE



Kamu İhale Kurumu’nun kararında, ihale dosyasında mevzuata aykırı birçok madde yer aldığı belirtildi. Kararda, ihalenin iptal nedeni şöyle açıklandı:

“Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, Ankara İdare Mahkemeleri’nde dava yolu açık olmak üzere, ihalenin iptaline oybirliği ile karar verildi.”

AKADEMİSYENLERİN NÖBET EYLEMLERİ SÜRÜYOR



Öte yandan Boğaziçili akademisyenlerin nöbet eylemleri de sürüyor. Birinci yılını dolduran eylemler yağmura rağmen dün de devam etti. Boğaziçili akademisyenler, dün direnişin 401’inci, nöbetin 272’nci gününde bir kez daha “Kayyumluk” olarak nitelendirdikleri Rektörlük binasına sırtlarını döndü. Akademisyenler nöbetlerinin 272’nci gününde de “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.