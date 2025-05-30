Kayyum tarafından yönetilen Şişli Belediyesi'nde işçiler: Haklarımız yok sayılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye bürokratlarını hedef alan 19 Mart operasyonlarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da “Kent Uzlaşısı” operasyonuyla tutuklanmış, yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.

İşçiler bugün talepleri için Şişli Belediyesi önünde toplandı. İşçiler adına yapılan açıklamada, “Aylardır ücretlerimizi zamanında ve eksiksiz alamıyor; imzalanmış toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımız sistematik biçimde yok sayılıyor. Şişli Belediyesi işçileri olarak bizlerin belediyeden ücret alacaklarımız giderek artıyor. Ekonomik krizin ve yüksek enflasyonun işçi sınıfını her zamankinden daha fazla ezdiği bu dönemde, emeğimizin karşılığını almak için sesimizi yükseltiyoruz!” denildi.

“KİRAMIZI, FATURAMIZI ÖDEYEMEZ HALE GELDİK''





“Mart ve Nisan ayına ait mesailerimiz, Nisan ayı ikramiyemiz ödenmedi, kadrolu ve Kent-Yol’da çalışan işçi arkadaşlarımızın Mayıs ayına ait hakedişleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.” denilen açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

“Tüm bu hak gasplarına rağmen ne bir gerekçe ne de bir ödeme takvimi tarafımıza iletilmiştir. Bu belirsizlik hali, geçim kaygımızı her geçen gün büyütmekte; bizleri ve ailelerimizi derin bir ekonomik çıkmaza sürüklemektedir. Barınma, beslenme, sağlık ve diğer temel insani ihtiyaçlarımızı karşılamak her geçen gün daha da zor hale gelmiştir. Bu koşullarda yaşamak, çalışmak ve kente hizmet etmek her geçen gün daha da ağırlaşmıştır. Kiramızı, faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu mağduriyet karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir.

"SADAKA DEĞİL, ALIN TERİMİZİN HAKKINI İSTİYORUZ''

Bizler, emeğiyle geçinen belediye işçileri olarak sadaka değil, alın terimizin hakkını istiyoruz! Sendikal haklarımızı ve emeğimizin karşılığını savunmak hakkımızdır. Üstelik bu süreç, sadece işçilerin değil, doğrudan doğruya Şişli halkının refahı ve huzuru için de önemlidir. Unutulmamalıdır ki yaşanan ekonomik ve siyasal krizin bedelini işçilere ödetmek ne vicdanidir ne de adildir. Kamu hizmeti, emekçilerin sırtında yükselir; bu nedenle belediyelerin ilk görevi, çalışanlarının haklarını tam ve zamanında ödemek olmalıdır.”

İşçiler taleplerini şöyle sıraladı:

“Şişli Belediyesi yönetimi, işçilerin mağduriyetini derinleştirmemeli; alacakları düzenli ve eksiksiz olarak derhal ödemelidir. İkramiye haklarımız gecikmeden yatırılmalıdır. Mayıs ayına ait hakedişlerimiz zamanında ödenmelidir.”







