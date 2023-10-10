Kayyum yönetimindeki Koza Altın maden çalışmalarını hızlandırdı: İktidar eliyle doğa kıyımı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

Koza Altın’a Hazine’ye devredildikten sonra kayyum atandı. Kayyum yönetiminin ardından hız kesmeden çalışmalarına devam eden şirket Türkiye’nin dört bir yanında altın madeni işletiyor veya işletmek istiyor.

Şirket son olarak Eskişehir Sarıcakaya için kolları sıvadı. Şirket 5 milyon 925 bin TL değerindeki projesine onay alması durumunda 21.97 hektarlık orman alanında altın ve gümüş madeni işletecek. İşletme ömrünün bir yıl olması öngörülen projeyle birlikte bölgede dinamit de kullanılacak.

Patlatma işlemi için açılacak olan yaklaşık altı metre derinliğindeki deliklerde 19.87 kilogram patlayıcı madde kullanılacak. Proje kapsamında elde edilecek olan cevher ise Koza Altın’ın Kaymaz Altın Madeni İşletmesine taşınacak. Çıkarılan cevher buradaki siyanürlü havuzda işlenecek.

HER PROJEYE ONAY

Koza Altın daha bu yıl bitmeden 31 proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Altın, gümüş ve demir gibi maden işletmesi isteyen şirkete ise hiç olumsuz cevap verilmedi. Neredeyse her başvurusu sonuçlanan şirketin bu yıl için 11 onaylanan projesi bulunuyor.

Cumhuriyet’in de sık sık gündeme getirdiği bu projelerin bazıları önemli doğa alanlarında yer alıyor. İzmir, Gümüşhane, Giresun ve Eskişehir gibi bölgelerde gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra son olarak gündeme Ağrı Diyadin’deki proje geldi. Burada gerçekleştirmek istediği altın ve gümüş madenine onay alan şirket, 470 hektarlık alanda çalışma yürütecek.

Projenin 2 bin 211 sayfalık çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda yer alan bilgiye göre, proje sahasına 3.5 kilometre uzaklıkta ‘1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ bulunuyor. Ayrıca Murat Nehri havzası içerisinde kalan bölgelerde siyanürlü havuzlar da bulunacak.

