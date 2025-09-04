Kayyum yönetimindeki Şişli’de çöpler dolup taşıyor: 'Kayyum halkı da işçiyi de cezalandırıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye bürokratlarını hedef alan 19 Mart operasyonlarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da “Kent Uzlaşısı” operasyonuyla tutuklanmış, yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı. İlçede kayyum atamasının ardından çöplerin toplanmasının zaman zaman aksaması soruna dönüştü. Belediye işçileri, haklarının gasp edildiğini ve ağır çalışma koşullarına mahkum edildiklerini belirtirken, yurttaşlar da sokakların çöp yığınlarıyla dolduğunu ve yaşam koşullarının giderek zorlaştığını dile getirdi. DİSK Genel-İş 3. Şube Başkanı Zeynel Yiğit, “Tasarruf adı altında faturayı işçiye kesiyorlar, halk sağlığını tehlikeye atıyorlar” sözleriyle kayyum yönetimini eleştirdi.

“TOPLU SÖZLEŞMEMİZE SALDIRI VAR”

DİSK Genel-İş 3. Şube Başkanı ve eski belediye temizlik işçisi Zeynel Yiğit, Şişli’de yaşanan çöp sorununu şöyle anlattı:

“Sayın Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan buradayken ya da ondan önceki belediye başkanlarımız döneminde böyle bir çöp sorunuyla karşı karşıya değildik. Haftalık çalışma saatimiz 40 saat, pazartesiden cumaya toplam 40 saat çalışıyoruz. Cumartesi pazar haftalık iznimiz. Burada işçiler çalışmaya çağırılırsa mesai ücreti ödenmek zorunda. Ama kayyum tasarrufu işçinin mesaisinden yapmaya çalışıyor. Toplu sözleşmemize, işçilerin hafta sonlarına saldırı var.”

Yiğit, temizlik hizmetlerinin bu sistemle yürütülmesinin imkansız olduğunu vurgulayarak, “Hem personel sayısı yetersiz hem de günde 3-4 milyon insanın kullandığı bir ilçeden bahsediyoruz. Şişli’nin çöpü bu sistemle kaldırılmaz” diye konuştu.

“KAYYUM HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR”

Yiğit, kayyum yönetimini ağır sözlerle eleştirdi:

“Kaymakam burada oturuyor mu bilmiyorum, sanmıyorum. Temizlikten sorumlu başkan yardımcısı da müdürler de oturmuyor. Kayyum hem halk sağlığını hem kamu sağlığını tehlikeye atıyor, umurunda değil. Çöpler alınmış alınmamış onun için önemli değil.”

Maaşların yatırılmadığını, işçilerin ailelerinin mağdur olduğunu belirten Yiğit, “Çocuklarımız okuyup sizin gibi kaymakam olmak istiyor ama siz engelliyorsunuz. Çoluk çocuğumuza okul çantası, elbise alamıyoruz. Paramızı yatırın diyoruz. Tasarruf böyle olmaz. Kayyum lüks harcamalara bakacak” ifadelerini kullandı.

“ÇÖPLERİMİZİ KAYYUMA BIRAKACAĞIZ”

Yiğit, işçilerin özveri gösterdiğini ancak kayyumun buna kulak tıkadığını söyledi:

“Biz hafta sonu sayıyı düşürelim, belli bir süre iş yükünü sırtlanalım dedik. Ama kayyumun umurunda değil. Çöplerimizi poşetleyip getireceğiz, kayyuma bırakacağız. ‘Sen bizim çöpümüzü neden almıyorsun?’ diye soracağız. Belediye Başkanımız tutsak değilken çöpler alınıyordu, şimdi neden alınmıyor?”

“İŞÇİ SAYISI AZALDI, İŞ YÜKÜ ARTTI”

Yiğit, işçi sayısının azaldığını ve iş yükünün arttığını dile getirdi:

“Önceden yaklaşık 630 temizlik işçimiz vardı, şimdi 400’ün biraz üzerinde. Yaklaşık 150 kişi emekli oldu ama yerine kimse alınmadı. Önceden 15 sokak temizliyorsak şimdi 23-25 sokak temizliyoruz. İş yükümüz çok arttı ama kayyum sokakları bilmiyor, işçilerin hangi şartlarda çalıştığını görmüyor.”

“VEBALİNİ KİM ÖDEYECEK?”

Yiğit, yaşanabilecek olumsuzluklara da dikkat çekti:

“Çöpler yüzünden işçilerle vatandaşlar karşı karşıya geliyor. Küreklerle işçilere saldırılar oluyor. Yarın öbür gün daha vahim bir olay yaşanırsa bunun vebalini kim ödeyecek?”

YURTTAŞLAR TEPKİLİ: “ŞİŞLİ ESKİDEN TERTEMİZDİ”

Çöp krizinden doğrudan etkilenen yurttaşlar, mikrofona şu sözlerle konuştu:

Salih Tokdemir:

“BİRİKTİĞİNE GÖRE DEMEK Kİ ARTIK SIK SIK ALINMIYOR.”

Filiz Uyumaz:

“Kayyum öncesi Şişlimiz tertemizdi. Çok rahattık. Temizlik işçilerinden ve belediyenin hizmetinden çok memnunduk. Kayyum atandıktan sonra çöp birikmeye başladı, sinekler çoğaldı, mikroplar oluştu. Hiçbir şekilde memnun değiliz. Kayyum öncesini istiyoruz. Şimdi çöpler 24-48 saatte bir alınıyor, bazen dört gün bile yerde kalıyor. Balkonlarımıza çıkıp çay içemiyoruz. Rezillik içindeyiz.”