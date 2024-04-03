Kaza sonrası 2 kardeşe kurşun yağdırmıştı: Hakkında karar verildi!

Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:57
Kaza sonrası 2 kardeşe kurşun yağdırmıştı: Hakkında karar verildi!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde önceki gün işçi servisi sürücüsü Volkan D. ile kardeşi Alkan D.'nin kaza sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin aranan H.M., polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

1 Nisan'da İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde seyreden 41 P 3990 plakalı işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler arasında çıkan kavgada, Volkan D. ile kardeşi Alkan D. tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü H.M. ise, olay yerinden kaçmıştı.


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