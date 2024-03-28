Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar... Yaralılar var!

Ümraniye'de seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 08:16
Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar... Yaralılar var!
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İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda Çekmeköy istikametine seyreden 34 KH 5727 plakalı otomobile, başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 34 KH 5727 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU!

Trafik akışına kapatılan bulvarda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Saldırıda bazı mermilerin yol kenarında park halinde bulunan araçlara isabet ettiği görüldü.

Emniyetin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.


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