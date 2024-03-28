Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar... Yaralılar var!
Ümraniye'de seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda Çekmeköy istikametine seyreden 34 KH 5727 plakalı otomobile, başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 34 KH 5727 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU!
Trafik akışına kapatılan bulvarda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Saldırıda bazı mermilerin yol kenarında park halinde bulunan araçlara isabet ettiği görüldü.
Emniyetin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
kovan haberleri mermi haberleri otomobil haberleri saldırı haberleri silah haberleri Ümraniye haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'Demirtaş' açıklaması
- 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
- Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...
- Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
- Ülkücülerden 'İmamoğlu' provokasyonu
- Öğretim görevlisi açığa alındı
- Diyarbakır'da dikkat çeken çıkış
- '30 yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için...'
- Fizikçi Kaku'dan geleceğe dair sıradışı tahminler
- ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’