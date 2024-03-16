İstanbul'da dehşet anları... Husumetlisine kurşun yağdırdı!

Esenyurt’ta bir mağazada husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada şahıslardan biri diğerine silahla defalarca ateş etti. Olay sonrası saldırgan kaçarken, ağır yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 08:28
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir mağazada 14 Mart Perşembe günü dehşet anlar yaşandı.

İddiaya göre; aralarında husumet ve alacak-verecek meselesi olan Nurullah T. ve Hebun A., sokak üzerinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma büyürken Nurullah T., kaçarak yol üzerinde gördüğü mağazaya korunmak için girdi. Daha sonra içeri Hebun A. da girerken, taraflar arasındaki gerginlik büyüdü.

Mağazadaki yurttaşlar ikiliyi ayırmaya çalışırken, Hebun A. eline aldığı silahı husumetlisine doğrulttu. Korkuya kapılan Nurullah T., kasa tezgahının arkasına kaçarak gizlendi. Silahı ile tezgaha yaklaşan Hebun A., yurttaşların gözü önünde husumetlisine defalarca ateş etti.

ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

Dehşet anları sonrası Hebun A., olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken; yerde ağır yaralanan kişiyi gören mağaza içindeki bir kadın, korku ve panik içinde çığlık atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nurullah T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mağazaya gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili inceleme yaparken, emniyet güçlerinin kayıplara karışan Hebun A.’yı arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan tartışma ve ardından meydana gelen silahla dehşet anları ise, mağazanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


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