Kaza sonrası 2 kişiyi öldürüp 'pişman değilim, onur diyorum' diyen eski muhtar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Niğde’nin Çiftlik ilçesinde alkol alan eski muhtar Hamza C.'nin (52) kullandığı 31 APC 601 plakalı araç, Abdullah Gündoğdu yönetimindeki 51 AET 737 plakalı araçla çarpıştı.

Araçların aynalarının kırıldığı maddi hasarlı kazada araçtan inen Hamza C., Abdullah Gündoğdu ile tartıştı. Çıkan kavgada belindeki tabancasını çıkartan Hamza C., araçtaki 3 kişiye ateş açtı.

Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve ismi belirlenemeyen bir kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hakan Çelik ve Abdullah Gündoğdu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralının da hayati tehlikesi sürüyor.

YAKALANDI

2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan Hamza C.'nin Aksaray istikametine doğru kaçtığını tespit eden Çiftlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Şahsın Ankara istikametine geçişi olmayınca ara yollarda yoğunlaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı Cumhuriyet Mahallesi'nde şehir çıkışındaki arazide buldu.

Polisi görünce kaçmaya çalışan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Hamza C.'nin yapılan alkol muayenesinde 0.96 promil alkollü olduğu tespit edilirken, araçta suç aleti tabanca bulunarak muhafaza altına alındı.

"PİŞMAN DEĞİLİM, ONUR DUYUYORUM"

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Hamza C., basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. O yüzden vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" cevabını verdi.

Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen şahıs, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından 1’i kadın 2 kişiyle birlikte bugün Aksaray Adliyesine çıkarılan zanlı, Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hamza C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı.