Kaza yaptığı araçta saatler sonra ölü bulundu

Rize’de önceki gece meydanda gelen kaza dün öğle saatlerinde çevredekilerin ihbarı üzerine fark edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:28
Kaza yaptığı araçta saatler sonra ölü bulundu
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Kaza önceki gece saatlerinde Çamlıhemşin Yukarı Şimşirli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden köyüne çıkan Engin Mollayusufoğlu, sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu.

Dün öğle saatlerinde çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine JAK, İlçe Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından hayatının kaybettiği belirlenen Mollayusufoğlu’nun cansız bedeni araçtan çıkarılarak Rize Adli Tıp Merkezi morguna gönderildi.


kaza Rize

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