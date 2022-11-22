Kazada hayatını kaybeden tiyatrocu Tolga Güleryüz, İzmir'de toprağa verildi
Amasya'da, tiyatrocu arkadaşlarıyla turne dönüşü geçirdikleri kazada hayatını kaybeden, "Baş Belası" adlı oyunun ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz (33), memleketi İzmir'in Çiğli ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, önceki gün Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde giden Hacı Ahmet K. kontrolündeki TIR'a çarptı.
Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Oyunun ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Osmanlı Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Güleryüz'ün annesi Medine Güleryüz, babası Ergül Güleryüz ve meslektaşlarının yanı sıra İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ile Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Aktürk katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenazeye çelenk gönderdi. Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabilen Ergül Güleryüz, oğlunun tabuta kapanarak ağladı. Tolga Güleryüz'ün cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İzmir doğumlu olan Tolga Güleryüz'ün, pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik, ışık ve dekor tasarımcılığı görevlerini yürüttüğü belirtildi.
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