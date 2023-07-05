Kazada kopan 'tekerlek' başka kazaya sebep oldu, yolcu isyan etti: 'Vebali bu kadar kolay mı?'

Yayınlanma: 05.07.2023 - 07:05

Güncelleme: 05.07.2023 - 07:07

Kartepe ilçesi D-100 Kara Yolu İzmit istikametinde, M.Ö. idaresindeki 55 UP 461 plakalı hafif ticari araç sağ şeritte seyir halinde iken 41 BA 554 plakalı Opel marka otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın neticesinde hafif ticari aracın tekerleği koptu. Kopan tekerlek yola savruldu.

TEKERLEKTEN KAÇMAK İSTERKEN...

Meydana gelen kazanın ilerisinde tekerlekten kaçmak isterken S.A. idaresindeki 41 R 6985 plakalı Fiat marka otomobil ile A.K. idaresindeki 34 BBF 593 plakalı Hyundai marka otomobil birbirleriyle çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fiat marka otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralı halde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

41 BA 554 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsünün ise alkollü olduğu öğrenilirken ismi öğrenilemeyen şahıs polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak adına yolu kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açtı. Kazalı araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

“VEBALİ BU KADAR KOLAY MI?”

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Safiye Öztürk, “Biz sağ şeritten en uygun hızla gidiyorduk. Arkadan gelen otomobil, elinde içki şişeleriyle bize çarptı. Bize çarptıktan sonra bizim tekerleğimiz koptu, onunkisi ise patladı. O kadar hızla geldi ki kaç metre ileride durabildi. Beyaz araç da bizim kırılan, dökülen parçalara çarparak durabildi. Bu kazalar bu kadar ucuz değil. Bu kazada ben ölseydim çocuklarım yetim kalacaktı. Sorumlusu kim? İki tane ayyaş ve içmiş insan. Vebali bu kadar kolay mı? Mal gitti tamam çalışır alırım ama ya canım? Ya diğerlerinin canı? Yazık değil mi?” dedi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.