Kazada yaralı sanıldı, başından vurulmuş çıktı!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 10:49

Güncelleme: 09.04.2025 - 10:49

Uşak’ın Banaz ilçesinde otomobiliyle şarampole devrilen ve kazada yaralandığı sanılarak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki İsmail Vural’ın, başından silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Yaralı olarak araçtan çıkarılan Vural, ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan kontroller, kazanın sıradan bir trafik kazası olmadığını ortaya koydu. Doktorlar, Vural’ın kafasında bir mermi çekirdeği tespit etti. Bu bulgunun ardından jandarma ekipleri olay yerinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Vural, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan Vural’a yapılan otopside, başında tespit edilen mermi çekirdeği de çıkarıldı.

Vural’ın kaza öncesinde mi yoksa sonrasında mı vurulduğu, aracın hangi koşullarda şarampole devrildiği ve olayın cinayet mi yoksa başka bir suçun parçası mı olduğu, yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.