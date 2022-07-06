Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş toprağa verildi

Bayram izni için memleketine giderken, Şanlıurfa'da trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Samet Kula (28), memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesinde toprağa verildi.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:31
Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş toprağa verildi
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Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 35’inci kilometresinde; Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuşlar Samet Kula ile Mehmet Akif Culfa, bayram izni için Sakarya'ya giderken, 63 ACA 112 plakalı otomobillerini yakıtı bitince emniyet şeridine çekti.

UZMAN ÇAVUŞ KULA, KURTARILAMADI

Yakıt ikmali yapan iki arkadaşa arkadan gelen Evren K. yönetimindeki 26 PR 982 plakalı kamyon çarptı. Kazada yaralanan uzman çavuşlardan Samet Kula, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Mehmet Akif Culfa ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Jandarma Uzman Çavuş Samet Kula'nın cenazesi, dün Sakarya'nın Erenler ilçesine getirildi.

Ekinli Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, ailesi ve yurttaşlar katıldı.

Kula'nın cenazesi, askeri törenle Ekinli Odalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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