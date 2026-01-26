Kazara başından vurulmuştu: Acı haber iki gün sonra geldi

Olay, iki gün önce Çıkınlar Mahallesi Aydınlar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte vakit geçirdikten sonra uyumak için odasına çekilen 63 yaşındaki Hamdi Akçan, kendisine ait tabancanın bakımını yapmaya başladığı sırada, tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vuruldu.

EŞİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Odadan gelen silah sesini duyarak içeriye koşan eşi, Hamdi Akçan'ı kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Akçan, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akçan, iki günlük yaşam mücadelesini dün gece saatlerinde kaybetti.