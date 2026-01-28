Kazayı önlemek isterken kaza yaptı: Direksiyonu kırdı yaya yoluna düştü

İstanbul Avcılar'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca bariyerin yanında bulunan yaya yoluna düştü.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Saadetdere yan yol mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi.

ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

İddiaya göre, 34 YS 0545 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., önünde seyreden Refik Erol'un kullandığı 34 EJ 7925 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı.

OTOMOBİL YAYA YOLUNA DÜŞTÜ

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önündeki araca yandan çarptıktan sonra bariyerlerin yanında bulunan yaya yoluna düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ve yanındaki A.K., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"YANDAN BİR TAKSİ SIKIŞTIRDI"

Hafif ticari aracın sürücüsü Refik Erol, "Otomobil süratli bir şekilde gelirken yandan bir taksi sıkıştırdı. Çarpmamak için direksiyonu kırarken bize sağ köşeden çarptı, bariyerlere düştü. Bizim arabada yaralı yok, içinde 5 kişi vardı" dedi.