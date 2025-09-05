Kazdağı Ekofestivali’nden sonuç bildirgesi: Talana karşı mücadele

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan Kazdağı Ekofestivali, bu yıl Havran-Olcay Çiftliği’nde düzenlendi. Festival programında yer alan “Kazdağları’nı Koruma Mücadelesi’nde Birlikte Neler Yapabiliriz?” başlıklı forumda bir araya gelen ekoloji örgütleri ve ekofest katılımcıları forumdaki tartışmaların ardından, sonuç bildirgesi hazırladı.

Bildirgede, Kaz Dağlarının yüzde 79’unun metalik madencilik projeleriyle işgal edildiği, ayrıca termik santrallar, Rüzgâr enerji santralı (RES) ve Jeotermal enerji santralları (JES) projelerinin Biga Yarımadası’nı sardığı vurgulandı. Edremit Körfezi’nde ise kıyı işgalleri, deniz kirliliği ve imar baskısının arttığına vurgu yapıldı.

Katılımcılar ayrıca, “İklim krizi daha da derinleşecek. Bizler, tüm bu talan ve yıkımlara karşı bir araya geliyor, mücadele ediyoruz” dedi.