Kazdağları köylüleri: Bir kişi zengin olacak diye bütün köy halkı mağdur olamayız

21 Kasım 2021 Pazar, 13:17

Kazdağları Kardeşliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çevre köylerden birinde yaşayan bir kadının konuşmasına yer verildi.

"Bir kişi zengin olacak diye bütün köy halkı mağdur olamayız" diyen kadın, "Bizim havamıza suyumuza dokunmasınlar, benim hayvanlarım altın yemez, ot ister, mera ister. Yapmasınlar bize bunu. Bizi bir konuştursunlar, dinlesinler. Onlar konuştu biz hiç konuşmadık" ifadelerini kullandı.

CENGİZ'İ DE KOVACAĞIZ

Köylü kadının konuştuğu videonun açıklamasında, "Köylü toprağına sahip çıkıyor. Alamos'u nasıl kovduysak Cengiz'i de öyle kovacağız!" ifadelerine yer verildi.







