Kazdağları'nda ‘Sarıkız Çayı’ toplayanlara 650 bin lira ceza
Kazdağları'na özgü endemik tür olan ‘Sarıkız Çayı’ toplayan 6 kişiye 657 bin 558 lira para cezası kesildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan "Sarıkız Çayı" bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.
Milli park içerisinde topladıkları yaklaşık 350 kilo "Sarıkız Çayı" ile yakalanan 6 kişiye toplamda 657 bin 558 lira para cezası kesildi.
Yapılan yazılı açıklamada ayrıca, bitkilerin sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkardığı da vurgulandı.
Video Haberler
- Evinden Çıkamayan hastanın dileğini gerçekleştirdiler
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Aldığı portatif sauna, evi yaktı: 'Canımı zor kurtardım'
- Afyonkarahisar'da iki TIR çarpıştı: 7 yaralı
- Üsküdar'da kadın cinayeti: Hastane önüne bıraktı...
- Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu
- Beykoz'da orman yangını!
- Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Ünlü şeflerin maaşları ortaya çıktı
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- 'Erdoğan'ın silahını elinden aldı'
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- AKP katılmayacak
- Sudan zehirlenme vakaları arttı
- Peker'den 'Levent Göktaş' açıklaması