KCK elebaşılarından Karayılan, Türkiye'yi ahlaksızca suçlamaya devam ediyor: MİT’in operasyonuna ‘terörist eylem’ dedi

2. Çözüm Süreci Meclis’teki komisyon çalışmalarıyla sürerken, iktidardan “süreci etkileyecek olmusuz dilden kaçının” uyarıları sürüyor. İktidarın tutumuna karşın Kandil’in “Türkiye’yi suçlayıcı” açıklamalarını arttırdığı görüldü. Üst çatı terör örgütü KCK’nin yürütme konseyi üyesi terörist Murat Karayılan; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2024’te PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından “Pelin Batman” kod adlı terörist Gülistan Tekik’e (Gulistan Tara) yönelik düzenlediği operasyonu ”teröristçe bir saldırı” olarak nitelendirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YÜRÜTÜYORDU

Anadolu Ajansı’nın (AA) 28 Ağustos 2024’te kamuoyuna duyurduğu MİT operasyonunda; terörist Tekik Irak’ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Terör örgütüne 1998’de katılan ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranma/yakalama kaydı bulunan terörist Tekik’in üst çatı terör örgütü KCK’nin yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın özel talimatıyla adına sahte kimlik düzenlendiği, terör örgütünün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü, örgüt ideolojisini yaymak ve örgüte katılımı artırmakla ilgili faaliyette bulunduğu MİT tarafından tespit edilmişti.

KCK SIFATINI KULLANMADI

Terörist Karayılan, dün örgütün medya yapılanması ANF’ye terörist Tekik için açıklamalarda bulundu. ANF’nin haberinde terörist Karayılan için “HPG Komutanı” sıfatı kullanılması dikkat çekti. HPG terör örgütü Türkiye'de sivillere, polis karakollarına ve askerî hedeflere karşı intihar saldırıları, silahlı ve bombalı saldırılar düzenleyen PKK’nın askerî kanadı olarak biliniyor.

MİT’İN OPERASYONUNA ‘TERÖRİST EYLEM’ DEDİ

Terörist Tekik’in “basın emekçisi olduğunu” savunan terörist Karayılan; “Gulistan arkadaş ve arkadaşı Hêro Bahadîn, Silêmanî (Süleymaniye) civarında Türk devletinin saldırısına maruz kaldılar. Bu saldırı, korkakça ve teröristçe bir saldırıydı. Onlar basın çalışanıydılar ve silahsızdılar. Ellerinde kalem ve kamera vardı. Ama buna rağmen düşman onlara saldırdı. Bunun gerekçesi olarak PKK’li olmalarını öne sürdüler. PKK’li ya da kim olursa olsun, sivil çalışmalar yapan insanları ve fikir mücadelesi yürütenleri hedeflemek teröristliktir ve kalleşliktir” ifadesini kullandı.

ANMA ETKİNLİĞİ DE DÜZENLENMİŞ

Terörist Tekik için 23 Ağustos’ta da Süleymaniye’de anma etkinliği düzenlendiği ortaya çıktı. Söz konusu anma etkinliğinde de MİT’in operasyonunun suç olduğu iddia edildi.