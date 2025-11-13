KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Öcalan ‘ümmet’ temelli yeni bir kültürel açılım başlattı: Öcalan ‘siyasal İslam’a göz kırpıyor

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı terörist Cemil Bayık, önceki günlerde örgütün medya yapılanması ANF’ye yaptığı açıklamalarda; “Ümmet anlayışı bizi birleştirdi, ulus devlet dağıttı” ifadeleri kullanması dikkat çekmişti. Eski Başbakan Necmettin Erbakan dönemindeki “gizli PKK zirvesini” yöneten İsmail Nacar, bu açıklamanın ardındaki perde arkasını Cumhuriyet’e anlattı. Kandil kaynaklarından edindiği bilgileri aktaran Nacar, KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın İslami temelli yeni bir kültürel açılımın başlattığını söyledi.

2014’TEKİ MEKTUBUNA DAYANDIRIYOR

Nacar; terör elebaşısının yeni kültürel açılımını kendisinin 2014’te Diyarbakır’da okunan mektubuna dayandırdığını aktardı. Terör elebaşısının söz konusu mektubunda ise şu ifadeler kullanılmıştı:

“Halklarımızın ve kültürlerinin etnik ve dini farklılıkları bu kriz ortamında anlamsız ve acımasız kimlik savaşları ile tüketilmektedir. Bilakis acil bir müdahale dini inançlarımız, siyasi ve ahlaki sorumluluğumuzun gereğidir. Kapitalist emperyalizmin genelde son 200 yıllık, özelde son 100 yıllık gerçeği şudur; ulus devlet milliyetçiliği temelinde etnik ve dini kimlikleri özüne ters biçimde içe doğru kapatıp birbirlerine düşman etmek. Doğru bildiğim ve inancım gereği çatışmacı, tüketici ve yıkıcı milliyetçiliğin doğurduğu ulus devletleri demokratik siyasetle aşarak açık demokratik kimliklerle bir ortaklaşmaya geçmenin mecburiyetidir.”

PKK DE ‘İSLAMCILIĞA’ EVRİLİYOR

Bayık’ın terör elebaşısının “yeni kültürel açılıma” Kandil kadrosunun destek verdiği göstergesi olarak söz konusu açıklamaları yaptığını belirten Nacar; “Kandil demek istiyor ki; ‘Öcalan’ın yeni dünya ve liderlik görüşünde bir çelişkinin olmadığını gösteriyoruz.’ Kültürel anlamda İslami bir anlayışın hakim olduğu, Kandil’in de bu konuda Öcalan’a bağlılığını göstermek için bu açıklama yapıldı. Öcalan’la birlikte örgütte kültürel bir dönüşüme giriyor” dedi.

SÜREÇTE ORTAK GÖRÜŞ: İSLAMCILIK

Söz konusu kültürel açılımın terör örgütü ve siyasi ayaklarının süreçte atılacak hukuki adımlarda temel politikalarını belirleyeceğine işaret eden Nacar; “Yeni anayasa ile yeni seçim ittifakı hazırlığı tamamlandı. Bu ittifakta DEM Parti de kesin olarak yer alacak.Cumhur İttifakı ile görüşülen ve ilerleyen siyasi birliktelik ile yasal atılımlarda bu kültürel görüş çerçevesinde tutum gösterilecek” dedi.