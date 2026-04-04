KDK, Meclis’te kadın cinayetleriyle ilgili raporunu paylaştı: Cinayet silahlarının yüzde 84 ruhsatsız

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu önceki gün Meclis’te Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 9 ilde kadın cinayetleri üzerinden yaptığı araştırmayı dinledi. İç Anadolu’dan 8 il ve İstanbul’da yapılan saha çalışmaları sonucuna göre hazırlanan raporda; öldürülen kadınların yüzde 88’inin koruma kararı olmadığı belirtildi. Raporda kadınları öldüren erkeklerin yüzde 73’ünün sabıkası olduğu, cinayette kullanılan silahların yüzde 84’ünün de ruhsatsız olduğu kaydedildi.

‘ZİHNİ ALTYAPI DEĞİŞMELİ’

Komisyonda söz konusu raporu sunan kurum temsilcisi Fatma Benli Yalçın, illerde karşılaştıkları olayları anlattı. KADES uygulaması üzerinden bir örnek veren Yalçın “İl emniyet müdürü yetkilileriyle görüştüğümde şunu söylüyorlar: ‘Ya, bazen gidiyoruz, sahte ihbar çıkıyor.’

Değil aslında. Bir kısmı sahte olabilir ama bir kısmı da belki tartışma alevlendiğinde kadının bastığı ve erkeğin ‘A, evet, bak KADES’e basıldı, polis gelebilir, ben dolayısıyla dikkat edeyim’ diyebileceği hususlar. Bu da o devletin kadını koruma konusundaki yükümlülüğünü yerine getirirken bizim bir şeyi eksik bıraktığımızı gösteriyor: KADES’i yapıyoruz, işte yasaları değiştirdik ama bunun toplumdaki zihnî altyapısını değiştirmekte yetersiz kaldık” ifadelerini kullandı.

ŞÖNİM’LERDEKİ SORUNLAR

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) karşılaştığı olaylardan da örnek veren Yalçın “ŞÖNİM’lerin bir kısmı akşam 17.00’ye kadar çalışıyor ama yirmi dört saat çalışanlar da dâhil sadece nöbetçiler kalıyor. Ama şiddet akşam saatleri oluyor. Cumartesi, pazar mesai saatleri dışında oluyor. Mesai saatleri dışında bir kadın, polise başvurduğunda polis onu direkt ŞÖNİM’de yeterli eleman bulunmadığı için konukevine gönderiyor. İlinizde bir tane konukevi olursa hiç sosyal çalışmacıyla görüşmemiş, sadece polis tarafından görüşülmüş bir kadını pat diye size getiriyorlar. Şunu bile duydum: Kayınvalide, gelinin nerede olduğunu tespit edebilmek için ‘Şiddete uğradım’ diyerek müracaat ediyor. O da oraya gidiyor. Yani bir güvenlik problemi var” ifadelerini kullandı.

‘ERKEKLER KENDİNİ HAKLI GÖRÜYOR, BİZE BAŞVURUYOR’

Kendisine erkeklerden gelen başvuruları da anlatan Yalçın “Bana erkeklerden de çok başvuru geliyor. Kişi eşini öldürse bile kendi haksız hissetmiyor. Hatta bir yardım başvurusu için söyleyeceğim: ‘Üzücü bir olay oldu. Ben hapse girdim, eşim öldü sonra ben hapse girdim, benim gazilik maaşım kesildi, bana vermediler’ diye müracaat ediyor. Bunu yazarken pişmanlık emaresiyle yazmıyor. Kafasında o kadar çok normalleştirmiş ki bizim yapmamız gereken şey bunun yanlış olduğunu ifade etmek. Kendilerini çok haklı hissediyorlar. Başvurulardan onu çok gördüm” diye konuştu.