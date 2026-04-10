KDK, uyulmayan yargı kararlarından yoğun şikayet olduğunu belirtti: Yurttaş ‘keyfilikten’ şikayetçi

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) temsilcileri önceki gün Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da sunum yaptı. Burada adaletle ilgili aldıkları başvuruları paylaşan Denetçi Ertunç Erkan Balta “En yoğun başvuru konularından biri mahkeme kararlarının idare tarafından uygulanmamasıdır. Özellikle mahkemelerce hükmedilen tazminat ve vekâlet ücretlerinin ödenek yetersizliği gerekçesiyle ödenmemesi yönünde şikâyetler sıklıkla kurumumuza iletilmektedir” dedi. Balta “Anayasa’nın 138. maddesi uyarınca yasama ve yürütme organları ile idareler mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu kararların uygulanması geciktirilemez. İdarenin mahkeme kararlarını uygulamaması ya da geciktirmesi hem hizmet kusuru teşkil etmekte hem de bireyin hak arama özgürlüğünü ihlal etmektedir. Kurumumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde yargı kararlarının uygulanması yönünde idarelere tavsiye kararları verilmektedir” ifadelerini kullandı.

‘ÇÖZÜM CİMER’DE ARANIR OLDU’

Balta’nın bu görüşleri paylaşması üzerine muhalefet milletvekilleri günümüzdeki siyasi tartışmalardan örnekler verdi. İYİ Partili Yüksel Selçuk Türkoğlu “Bir yerde bine yakın işçi işten çıkarılıyor. İşte, Diyarbakır ve Van Belediyelerinde yaşanan şeyler... Hak arıyor; mahkemeyi kazanıyor, iade olmuyor, itirazlar yapılıyor, istinafı kazanıyor, kesin karar olduğu hâlde insanların keyfî bir işe başlatılmaması var” tepkisini gösterdi. CHP’li İbrahim Aslan ise “Daha iki-üç gün önce Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle tekrar hak ihlali kararı verdi. Şimdi var sayalım ki Tayfun Kahraman denetçi arkadaşlarımıza başvurdu. AYM’nin kararı da orta yerde. Ne yapacak arkadaşlarımız? Ya da idare bu keyfîliğe ne zaman son verecek?” sorusunu yöneltti. Yeni Yol Grubu’ndan Mustafa Bilici de “2025 yılı verilerine göre en fazla başvuruya muhatap olan idarenin Adalet Bakanlığı olması dikkat çekici. Bu veri aslında toplumun adalet duygusunun ne kadar zedelendiğini gösteren bir veri. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı adalet arayışını artık farklı mecralarda sürdürmek zorunda. Ne yazık ki, bugün gelinen noktada, vatandaşların mahkemeler yerine kimi zaman CİMER üzerinden çözüm aramaya yöneldiği de görülmekte” dedi.