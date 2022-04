KDV indirimi duyurulmuştu, yurttaşlar böyle tepki gösterdi: 'Yükseltip tekrar indiriyorlar'

02 Nisan 2022 Cumartesi, 11:48

Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin, 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. Buna göre; sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerden alınan KDV’nin oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirileceği belirtilmişti.

Alışveriş yapan Ankaralılar, KDV oranlarında yapılan indirimin etiket fiyatlarına yansımadığını aktardı.

“KDV İNDİRİMİ FALAN DİYORSUNUZ AMA GERÇEKTEN HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Bir yurttaş, “Görmedim, bir sabun olmuş dörtlü; 30-32 lira. Gidiyoruz geliyoruz ‘düşecek’ diyorlar. Bir su 3 liradan olmuş 5 buçuk lira” dedi.

Başka bir Ankaralı ise “KDV indirimi falan diyorsunuz ama gerçekten hiçbir değişiklik yok. Her şey hala yine çok pahalı, önceki aylarda ne kadar sarf ediyorsam şimdi de o kadar sarf ettim, hiçbir fark yok, anormal bir pahalılık var. Ben bu kadarlık yaşantımda Türkiye’de böyle bir pahalılık görmedim her gün her şeye zam geliyor. Söyleyecek şey bulamıyorum” yanıtını verdi.

Bir yurttaş, “Diğerleri de yüzde 8’de 1’e indi, 30 liraya aldığımız şey KDV indi, 40 lira oldu, biber aldım söylemesi ayıp, sivri biber; kilosu 48 lira. KDV indi kime yaradı stokçulara yaradı. 80 yaşındayım bugünkü gibi devir gibi hiçbir devre rastlamadım” diye konuştu.

“ÖNCE BİNDİRİM SONRA İNDİRİM”

Bir apartman görevlisi ise, “Ben genelde alışveriş yapıyorum, kapıcıyım. Önce bindirim yapıyorlar sonra indirim yapıyorlar. Önceden zamlı fiyat yapıyorlar sonradan geri çekiyorlar. O bence palavra. Eğer indirimi olmasını istiyorlarsa denetim olacak, stokçulara. Bütün rafları tek tek gezecekler bu da imkansız. Önce bindirim sonra indirim” dedi.

KDV indirimlerini raflarda göremediğini belirten başka bir yurttaş, “Alakası yok, şimdi marketleri dolaştım daha fazla artmış hiç alakası yok. Bugün doğal gaza yüzde 30 geldi. Ne olacak bu halimiz? Yarın bak Ramazan, bakıyorum şöyle dünkü 50 liraya satılan peynir 75 lira. Bu insanlar nasıl Ramazanı bitirecekler Allah aşkına” diye konuştu.

Ankaralı bir başka yurttaş ise bebek bezlerindeki KDV oranlarına dikkat çekerek, “Bu düşmelerle bir şey olacak hali yok. Buradan yetkililere sesleneyim; çocuk bezini yüzde 0’a indirin. Günahtır o çocuklara konuşurken, başka bir yurttaş ise hijyenik pedlere ulaşımın zor olduğunu belirterek, “70-80 bin kadın kadınların özel günlerinde kullanmaya ihtiyacı olan şeylere ulaşamıyor” dedi.

“NORMAL YOĞURT ALABİLDİĞİNİ DÜŞÜNEBİLİYOR MU?”

Emekli öğretmen olduğunu ve insanların artık mutsuz olduğunu dile getiren bir başka yurttaş şunları söyledi:

“Artık kiminle kavga edeceğimizi bilemiyoruz. Hiçbir şeyde değişiklik yok, yükseltip tekrar indiriyorlar. Yukarıdakilere sormak lazım acaba manda yoğurdu yerken buradaki insanların normal yoğurt alabildiğini düşünebiliyor mu? Türkiye’de ne kadar manda var ki? Adam oturup da mandadan bahsediyor. Hadi bizler belli yaşlara geldik, çoluğu çocuğu olan insanlar ne yapacak? Bu ülke nasıl bir hale geldi, 20 sene bu ülke nasıl hale geldi. Emekli öğretmenim girip de şuradan bir şey alabiliyor musun? İnsanlar seyrediyor, bir bakın mutlu bir insan var mı şurada? Emeklisi sıkıntılı, çalışanı sıkıntılı, genç sıkıntılı.

Valla sözde yansıttılar ama hiçbir şey yok ortada. 50 kuruş, 1 lira fark ediyor bir şey, zaten 30 lira, 40 lira her şeyin tanesi, kilosu çok pahalı, felaket pahalı. Bir patlıcan 40 lira, domates 30 lira, almadım hiçbir şey, almadan çıktım. Yetiştiremiyoruz, emekli maaşıyla ne olacak ki?”

“İNDİRİM NE OLACAK Kİ YANİ, 15-20 LİRAYA İNMİYOR”

Bir yurttaş ise KDV indiriminin raflara yansıyıp yansımadığını görmek için geldiği alışveriş sonrası, “Şimdi tuvalet kağıtlarına baktık zaten en uygunları 31 liradan başlıyor. Yani pahalı. İndirim ne olacak ki yani, 15-20 liraya inmiyor, KDV yüzde 8’e iniyor düşürüyorsunuz 4-5 lira bir şey yapıyor. O zaten işin aldatmacası hiçbir şeye inanmıyoruz biz” dedi.