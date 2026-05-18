Keçiören Belediyesi’nden JİTEM ve Cem Ersever tepkisi sonrası açıklama

Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen “Turkomania Fest” etkinliğinde JİTEM ve Binbaşı Cem Ersever’e atıf yapıldığı iddiasıyla gündem olan gösteriye ilişkin Keçiören Belediyesi yazılı açıklama yayımladı.

Belediye açıklamasında, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Tartışma yaratan ifadelerin, etkinlik sırasında düzenlenen kıyafet yarışması esnasında bir yarışmacının mikrofonu spontane şekilde ele geçirerek yaptığı bireysel konuşmalardan kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı basın kurumları ve sosyal medya hesapları üzerinden, T.C. Keçiören Belediyemize ait bir alanda sergilenen program akışı çerçevesinde haberler yayınlanmıştır. Program esnasında yapılan kıyafet yarışması esnasında kendini bilmez bir yarışmacının spontane olarak mikrofonu ele geçirerek yapmış olduğu şahsi söylemleri haber içeriklerinde tiyatro oyunu olarak yer almıştır.

- Bahsi geçen gösteri Belediyemize ait bir program olmayıp, Belediyemizin tesisini kiralayan özel bir işletmenin izin verdiği bir yarışmacı tarafından şuursuzca sergilenmiştir.

- Kiracı işletmenin Belediyemize vermiş olduğu program içeriğinde böyle bir konuşma, skeç ve/veya söylem olmayıp yarışmacılardan birisinin sahneyi kendi ihlaliyle elde etmiş olduğu mikrofonla yaptığı konuşma sonrasında yanlış anlaşılmalara yol açacak haberlere sebebiyet vermiştir.

Konu ile ilgili olarak Belediyemizin sorumluluğu olmamakla birlikte, “Terörsüz Türkiye” çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğü bu dönemde gösteri ile ilgili birimlerimiz tarafından inceleme başlatılmıştır.

Keçiören’imizde “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” şiarıyla hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden yaptığımız hizmetlerimiz, vatan coğrafyasında yaşayan tüm vatandaşlarımızın birliği, dirliği ve beraberliğine yöneliktir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”