Keçiören’e TC ibaresi geri geldi!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 19:28

Güncelleme: 04.04.2024 - 19:28

Ankara Keçiören’de seçimi AKP'li Zafer Çoktan’ın önünde kapatıp kazanan CHP’li Mesut Özarslan için devir teslim töreni düzenlendi. Törene ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Mazbatasını alarak göreve başlayan Özarslan, “Bugünden itibaren bu kıymetli ve değerli olan rozetimi canımdan, ciğerimden sevdiğim ilçe başkanımıza bu onurlu rozeti beş yıl boyunca emanet ediyorum. Halkın rozeti olan şanlı Türk bayrağımızı da yakamıza takıyor ve halkın belediyeciliğini yapıyoruz” dedi. Makam odasının kapısının her zaman yurttaşlara açık kalacağını belirten Özarslan, “Benim geçmiş dönemde burada hizmet yapan kim olursa başımın üstünde yeri var. Hiç kimseye zulmetmeye gelmedik. Halkımızla beraber olmaya geldik. Onun için kimsenin tedirgin değil alkışlarla gönlüne gireceği bir mesut Özaslan olacaktır. Mevlam bizlere bu aziz ve kutlu vazifeyi sayesinde nasip eyledi” diye konuştu. Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın konuşması sırasında Keçiören Belediyesi’nin tabelasına TC ibaresinin yeniden eklenmesi dikkat çekti. Daha önceden Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok'un yönettiği belediye, tabelasındaki TC ibaresini kaldırmıştı.