Kedi besleyen kardeşlere darp ve tehdit: Saldırganlar serbest kaldı!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:48

Güncelleme: 29.07.2024 - 12:48

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde evlerinde kedi besleyip sahiplendiren iki kız kardeşi darp eden saldırganlar, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

24 Temmuz Çarşamba günü ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yaşanan olaya göre, 18 yıldır aynı evde yaşayan Nilgün ve Nilüfer Tanca kardeşler, yaralı kedileri tedavi edip sahiplendiriyordu.

Kedilerin binada beslenmesinden rahatsız olan komşuları ile Tanca kardeşler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma nedeniyle iki komşu davalık oldu. Çarşamba günü iki komşu arasında tekrar tartışma çıktı.

Bu sefer Tanca kardeşlerin kapı komşusu olan Yavuz H. ve oğlu Berkay H, kedilerin beslenmesini istemediklerini söyleyerek olaya müdahil oldular. Yaşanan tartışma büyüyünce Yavuz H. ve Berkay H., Nilgün ve Nilüfer Tanca kardeşlere saldırdı.

Gözlerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan iki kız kardeş bayıldı.

GÖRME KAYBI OLUŞTU

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Baba ve oğlu gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yaralanan iki kız kardeş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sol elmacık kemiğinde kırıklar oluşan Nilgün Tanca'nın gözünde görme kaybı olduğu tespit edildi.

Tedavileri devam eden kadın darp raporu alarak, kapı komşularından şikayetçi oldu.

Karakolda ifadeleri alınan baba ve oğlu ise serbest bırakıldı.

"HALA BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR"

Hala üzerlerine benzin dökülüp yakılma ve ölüm tehditleri aldıklarını söyleyen Nilüfer Tanca, “Yüzümüze darp aldığımız için yani kendimizden geçmişiz. O an film koptu, ben hiç hatırlamıyorum. Kimsenin canı yanmasın. Ne olur devletimiz bize sahip çıksın. Bu insanlar hala bizi ölümle tehdit ediyorlar. Bizim üzerimize benzin döküp yakmakla tehdit ediyorlar. Yani ne olur adalet istiyoruz. Benim 75 yaşında annem, 78 yaşında babam dışarı çıkamıyor. Şu an uzaklaştırma kararı çıkartılıyor. Ne olur bizleri devletimiz korusun. Yani çok zor durumdayız. Yani sadece suçumuz hayvan sevmek, başka hiçbir şey yapmak değil. Yani sahiplendiriyoruz, tek şeyimiz bu. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmeden bu masum canlara bahçemizin köşesinde bakıyoruz” şeklinde konuştu.