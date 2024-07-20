Doğuştan cinsel organı olmadığı farkedildi... Karın zarından vajina yapıldı!

Yayınlanma: 20.07.2024 - 11:16

Güncelleme: 20.07.2024 - 11:16

Antalya’da yaşayan D.Y., ergenlik döneminde regl görmeyince doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde genç kadının dış genital organlarının normal geliştiği, iç genital organlarının olmadığı, Müllerian Agenezi hastası olduğu belirlendi.

5 bin kişide 1 görünen hastalık nedeniyle yaklaşık 4 yıl farklı doktorlara başvuran, ancak ameliyat olamayacağı söylenen D.Y., son olarak özel bir hastaneye başvurdu.

D.Y.’nin kontrollerini yapan Doç. Dr. Ömer Ünal, hastasına ameliyatı yapabileceğini söyledi. Doç. Dr. Ünal ve ekibinin kapalı yöntemle yaklaşık 3 saatte yaptığı ameliyatta, hastaya karın zarından vajina yapıldı. 1 hafta içerisinde sağlığına kavuşan D.Y., taburcu edildi.

"ÇOK NADİR YAPILAN CİNSEL ORGANI OLUŞTURMA AMELİYATI"

Çok nadir görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ömer Ünal, “Bu operasyon ülkemizde çok nadir yapılan, cinsel organı oluşturma ameliyatıdır. Bu hastalık 5 binde 1 görülen, kadınlarda rahim ve vajinanın olmamasıyla ortaya çıkıyor. Hastalık tip-1 ve tip-2 olarak gözüküyor. Tip-2’de bazı iskelet anormallikleri, sağırlık, böbrek yokluğu gibi sorunlarla seyreden bir sendromdur. Biz bu sendromu yaşayan hastalarda sağlıklı bir cinsel hayatı sağlamak adına yeniden cinsel organ oluşturmaktayız" dedi.

KARIN ZARINI KULLANDILAR

Hastalığın kolay anlaşılmadığını belirten Doç. Dr. Ünal, “Hastamız 4 ya da 5 yıl önce tanı almış, birçok hastaneye başvurmuş ancak sonuç alamamış. Yapılan muayenelerde hastanın vajina ve rahminin olmadığı, Müllerian Agenezi hastalığı olduğunu tespit ettik. Ameliyatı planladık ve kapalı olarak yaklaşık 3 saatte gerçekleştirdik. Karın zarından vajina duvarı oluşturabilmek için flep denilen dokuları kaydırdık" diye konuştu.

Hastanın doğum yapma şansı olmadığını söyleyen Doç. Dr. Ünal, “Bu sendromda vajina ve rahim birlikte olmuyor. Rahmi yeniden yapma şansımız yok. Ancak ülkemizde daha önce denenmiş, rahim nakliyle çocuk sahibi olabilir" dedi.