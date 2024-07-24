Boğaziçi Üniversitesi’nde korkunç olay: Kafası kesik yavru kedi bulundu
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde meydana gelen olayda, başı kesilmiş yavru bir kedinin cansız bedeni bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yavru kedi, başı kesilmiş halde bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Kulübü Hayvan Hakları Topluluğu tarafından paylaşılan olay, 22 Temmuz'da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde meydana geldi.
Yavru kedinin cansız bedeni, kampüsteki öğrenciler tarafından bulundu.
Söz konusu olaya sosyal medyada #BoğaziçindeVahşet etiketiyle tepki gösterildi.
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