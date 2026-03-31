Kedi istismarına tepkiler büyüyor

Antalya Manavgat ilçesinde sosyal medyada yayılan ve bir kediye yönelik ağır istismar iddialarını içeren görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti. Olayın ne zaman gerçekleştiği, sorumluların kim olduğu ve adli sürecin hangi aşamada bulunduğu henüz netlik kazanmazken hayvan hakları savunucuları, yetkililere hızlı ve şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

Cumhuriyet’e konuşan Yaşatacağız Platformu aktivisti Gizem Gültakan Sönmez, 2 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7527 sayılı kanun ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerin insanlara cesaret verdiğini ve hayvana şiddet konusunda caydırıcı yaptırımların olmamasının bu şiddetin katlanarak artmasına neden olduğunu belirtti.

Sönmez, “Manavgat olayında da yaşanan durum için çocuk deyip geçemeyiz. Bir çocuk daha bu yaşta şiddete böyle bir eğilim gösteriyorsa bu çocuğun ailesinde de çok büyük hata vardır ve bu çocuğun geleceği bellidir. Özellikle şunu belirtmek isterim; 5199 yasası acilen değiştirilmelidir” dedi.