Kedi katillerini yakalamak için özel ekip kuruldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir parkta cansız kedi bedenlerinin bulunmasının ardından emniyet, şüphelilerin belirlenip yakalanması için 6 kişilik özel ekip oluşturdu.
Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, 29 Ekim'de, bacakları kesilmiş iki cansız kedi bedeni bulundu. Biri yetişkin diğeri yavru olan, 4 bacağı da kesilmiş kedilerin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kedileri öldürenlere hayvanseverlerden tepki geldi. Önceki gün ve dün de 2 kedi daha 4 bacağı birden kesilmiş halde cansız olarak bulundu.
Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine eminyet, olayla ilgili soruşturma başlattı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği yere giderek incelemelerde bulundu.
ÖZEL EKİP KURULDU
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, kedi ölümlerinin faillerinin tespit edilip yakalanması için özel ekip kuruldu. Toplam 6 polisten oluşan ekibin son 20 günde birden fazla kedinin aynı şekilde ölü bulunduğu mahallede kamera kayıtlarını inceleyeceği ve detaylı inceleme yapacağı bildirildi.
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