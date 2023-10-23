KEDİ Otizm’den sınıflara kamera çağrısı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:32

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:32

KEDİ Otizm Derneği’nin çocukların eğitim alanlarında her türlü şiddetten korunması için sınıflara kamera konulması talebini içeren dilekçesi, KDK tarafından kabul edildi. KDK, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na, güven ilişkisinin kurulması için çalışma yapmasını önerdi. MEB’in tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tavsiye kararına çözümüyle birlikte yanıt vermesi gerekiyor.

“KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPILMASINI İSTEMİYORUZ”

İzmir’de özel eğitim ana sınıfındaki 3 öğrenciye fiziksel ve psikolojik şiddet; bir dernek binasındaki müzik eğitimi sırasında bir öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla açılan iki dava izlediklerini belirten KEDİ Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, “Özel gereksinimli çocukların eğitim kurumlarında uğradıkları fiziksel ve psikolojik şiddete dair gerek sosyal medyada gerekse veli gruplarında çokça örnek olay da paylaşılıyor. Çocukların güvenliği için, eğitimlerin kapalı kapılar ardında yapılmasını istemiyoruz” dedi.

Sınıflara kamera konulması taleplerinin özel bilgi gerekçesi ile reddedildiğinine vurgu yapan Ahmetoğlu, “Sınıflar özel alan değil, aksine kamusal alandır. Marketlerde bile kamerayla izleniyoruz. Üstelik, talebimizin özünü çocukların güvenliği oluşturuyor. Bir çok olay hatta davalar çocukların ifade konusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle cezasız kalıyor” diye konuştu.

Başvuruyu önce 22 Mart 2023 tarihinde CİMER aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptıklarını belirten Dikmen Ahmetoğlu, “MEB, diğer öğrencilerin özgürlüğüne müdahale ve diğer öğrencilerin deşifre edilmesi söz konusu olacağından etik bir durum değildir, öğrencilerin sınıf içi durumları kişisel verilerin korunması açısından özel bilgidir herkese açılamaz, gibi bir gerekçe sundu. Eğitim etkinliklerinin kameralı sistemle izlenmesinin uygun olmayacağını savundu. Bu cevabın ardından hukuksal mücadelemizdeki ikinci aşamaya geçtik ve 11 Nisan 2023 tarihinde KDK’ya başvurduk” diyerek başvuru sürecini anlattı.

Sınıflardaki kameranın çocukların güvenliğinin yanı sıra, öğretmenler için de güvence olacağına dikkat çeken Dikmen Ahmetoğlu, “KDK’nın MEB’e verdiği tavsiye kararında kamera konulmalı demiyor, ancak sınıf güvenliğinin sağlanması ile özel hayat gizliliğinin korunması arasında denge sağlanarak, multidisipliner bir yaklaşımla bir çözüm üretilmesi isteniyor. Ancak bizim kamera konusundaki ısrarımız ve hukuksal mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.