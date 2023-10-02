'Kedicik' belgeseli yeniden gündeme getirdi: Adnan Oktar'ın davetlerine hangi ünlü isimler katılmıştı?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:12

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:21

140journos adlı YouTube kanalı, "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile ilgili "Kedicik" adlı bir araştırma videosu yayımladı.

Örgütten ayrılan isimlerin de açıklamalarının paylaşıldığı "Kedicik" adlı çalışmada, örgütün tuzağa düşürüp mağdur ettiği genç kızların dehşet uyandıran sözlerine yer verilirken, örgütün 2018'de başarılı biçimde nasıl çökertildiğine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

SIRLARI ORTAYA DÖKÜLDÜ

Belgesel, "başta genç kızlar olmak üzere binlerce insanın hayatını altüst eden Adnan Oktar'ın, 40 yılın sonunda güç bela çökertilen örgütünün sırları ilk kez ortaya dökülüyor" ifadeleriyle duyuruldu.

Belgeselde, örgüte üye kişilerin "imam, avcı" gibi kod adlarıyla kurdukları tuzaklarda ele geçirdikleri kızları kadın üyelerin de yardımıyla örgüt lideri Adnan Oktar'ın hizmetine nasıl sokulduğu anlatıldı.

Akıllara durgunluk verecek sapkınlıkların anlatıldığı belgeselde, dönemin emniyet yetkilisinin 2018'deki son operasyona ilişkin detaylı açıklamaları dışında dava dosyalarındaki belgelere, duruşma sırasında kaydedilen görüntülere de yer verildi.

OKTAR'IN DAVETİNE KATILAN İSİMLER YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Belgesel sosyal medyada konuşulmaya devam ederken; Oktar'ın verdiği davetlere giden ünlüler yeniden gündeme geldi.

Adnan Oktar birçok davet ve organizasyon gerçekleştirmişti. Oktar'ın mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda verdiği iftar daveti, kurucusu olduğu A9 TV'nin yıldönümü kutlaması ve Ataşehir Develi lokantasında düzenlediği sıra gecesine birçok ünlü isim katılmıştı.

Oktar'ın Çırağan Sarayı ve Feriye Sarayı gibi yerlerde verdiği davetlere katılan isimler arasında; Muazzez Abacı, Kibariye, Ebru Polat, Semiha Yankı, Çılgın Sedat, Ayhan Aşan, Muazzez Ersoy, Güllü, Ankaralı Turgut, Arif Susam, Mustafa Keser, Zekeriya Ünlü, Engin Çağlar, ve Latif Doğan gibi isimler yer alıyordu.

MUAZZEZ ERSOY: 'KİMİN NE OLDUĞUNU BİLEMEYİZ'

Bu ünlü isimlerden Zekeriya Ünlü, Oktar'ın kanalı A9'un gecesine 'yüksek ücret istediği, bunun da karşılandığı için oraya çıktığını' söylemişti.

O gece Oktar'ı 'Zarif beyefendi' diyerek anons eden Muazzez Ersoy da "Kimin ne olduğunu bilemeyiz" demişti.

'DAHA ÖNCE BİR ARAYA GELMEDİK'

Muazzez Ersoy, sahne aldığı gece için, "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi… Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz maalesef" ifadelerini kullanmıştı.

'TANIŞIKLIĞIM YOK'

Oktar'ın Çırağan Sarayı'ndaki iftar davetine katılan isimler arasında olan oyuncu Engin Çağlar ise şöyle konuşmuştu:

"Kendisiyle daha önce herhangi bir tanışıklığım yoktu. Sanırım sinema dünyasıyla yakınlık kurmak istedi. İftara davet edildim ve gittim. Bir yere giderken, kimin ne kadar parası var, kimlerle çalışıyor diye düşünmem. Daha sonra da herhangi bir münasebetimiz olmadı. Ben yılların sanatçısıyım, kolay kolay kimse kandıramaz beni. Bana yaklaşamadılar. Kendisine yapılan suçlamalarla alakalı bir bilgim yok."

MUAZZEZ ABACI'NIN MENAJERİ KONUŞTU

Gecede sahneye çıkan Muazzez Abacı adına ise, menajeri Taner Budak şu açıklamayı yapmıştı:

"Bizim 'ekstra' diye tabir ettiğimiz bir işti. Ücretimizi aldık, programımızı yaptık, ayrıldık. Herhangi bir bağımız, bağlantımız bulunmamaktadır. Zaten basına açık olan, birçok sanatçı ve önemli ismin katıldığı bir geceydi. Sadece biz yoktuk, herkes oradaydı."

ÇILGIN SEDAT: ÖZÜR DİLERİM

Davetin konukları arasındaki şarkıcı 'Çılgın Sedat' ise "Bizde davete icabet edilir; başka bir davetlerine daha katıldım. Program yapma amaçlı da çağırdılar. 'Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı, Mustafa Keser, Latif Doğan gibi benden daha ünlü isimler gitmiş, sıkıntı olsa niye gitsinler?' diye düşündüm. Allah'ın adını zikredip kediciklerle gündeme gelmesini anlamıyordum zaten. Hakkında yapılan suçlamaları okuyunca şoke oldum. Bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Sevenlerimden özür dilerim" demişti.

ARİF SUSAM: 'MESLEĞİMİ İCRA EDİYORUM'

Arif Susam ise Oktar'ı tanımadığını söyleyerek "Raffles Hotel'de gece düzenlediğini biliyordum, bizden önce de Muazzez Ersoy sahneye çıkmıştı. Bir saat boyunca programımı yaptım. O gecenin onun olduğundan haberim yoktu. Sadece mesleğimi icra ettim. Kendisini tanımıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ZEKERİYA ÜNLÜ: 'BİR DAHA GİTMEDİM'

Gecede türkü söyleyen Zekeriya Ünlü ise o gece 45 dakikalık bir program yapıp oradan ayrıldığını vurgulayarak "Herhangi bir şekilde Adnan Oktar ismiyle tanışıklığım yoktur. O gün Ataşehir Develi'deki organizasyon için bizi aradılar ve sahneye çıkacak diğer sanatçılar Mustafa Keser ve Latif Doğan'ı referans olarak söylediler. 45 dakikalık sahne programı için talep ettiğimiz ücretin üstünde bir rakam söyledik kabul etmezler diye fakat ona rağmen rakamı kabul ettiler. 45 dakika sonra sahnemiz bitti ve oradan ayrıldık. Sonrasında da özel davetlerine çağırdılar fakat hiçbirine katılmadık" demişti.