Adnan Oktar, AKP'lileri birbirine düşürdü

Yayınlanma: 30.09.2023 - 19:45

Güncelleme: 30.09.2023 - 19:53

140 Journos adlı Youtube kanalı, "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile ilgili "kedicik" adlı bir araştırma videosu yayımladı.

Söz konusu video, Oktar'ın faaliyetlerini ve siyasi ilişkilerini konu alıyor. Birçok tanık ve gazetecinin konuşmalarına yer verilen videoya gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da konuşmalarıyla katkıda bulundu.

Videonun yayımlanmasının ardından AKP Merkez ve Karar Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabından videoyu beğendiğini ifade etti ve izlenmesi gereken bir belgesel olduğunu ifade ederek videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Birinci'nin bu paylaşımı Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen troll hesapların tepkisine neden oldu.

"Türk Savunma Teşkilatı" adlı bir hesap "Aklını başına al" diyerek Birinci'yi uyardı. Aynı isimde başka bir kullanıcı ise videodan bir kesit paylaşarak söz konusu belgeselin Soylu'yu karalamak için çekildiğini iddia etti. Birinci ise böyle bir duruma ihtimal vermediğini ifade ederek şunları söyledi: "Ben böyle bir duruma ihtimal vermiyorum. Sayın Süleyman Soylu da çok değerli ve başarılı Bakanımızdır. Bizim Süleyman Beyle abi kardeş ilişkimiz mevcuttur. Süleyman Bey o kısımla ilgili gerekli beyanı verir siz merak etmeyin. Belgeseli bütün olarak görüyorum, iki kız çocuğu babası olarak. İfadelerimizi iler tutar tarafı olmayan yerlere çekmeyiniz."