Adnan Oktar operasyonunda Şener Şen'in yeğeni Aslı Efeoğlu gözaltına alındı
İstanbul'da Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanların arasında ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Efeoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yapılan çalışmalarda örgütün serbest kalan üyelerinin de desteği ile faaliyetlerin yeniden organize edilmeye çalışıldığı bilgisi savcılığı ve polisi harekete geçirdi.
Çalışmalarını tamamlayan ekipler, organize suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda gözaltı kararı verilen isimler arasında 4'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi.
ŞENER ŞEN'İN YEĞENİDE GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyon kapmasında gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Efeoğlu da bulunuyor. Efeoğlu, 2018'de Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanmış ardından da tahliye olmuştu.
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