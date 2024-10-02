Kedileri kezzap dökerek katleden sanık hakkında karar: İndirimsiz 8 yıl 3 ay hapse çarptırıldı
Eyüpsultan'da sokak kedilerini kezzap ve asit dökerek katlettiği iddia edilen sanık Murat Özdemir'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak ve cezada herhangi bir indirim uygulamadan sanığı 8 yıl 3 ay hapse çarptırdı.
İstanbul Eyüpsultan'da, farklı tarihlerde sokak kedilerini kezzap ve asit dökerek katlettiği iddiasıyla İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Murat Özdemir'in yargılandığı davanın karar duruşması bun görüldü.
Duruşmaya Eyüpsultan Kaymakamlığı vekili ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları katıldı.
Sanık Murat Özdemir'in katılmadığı duruşmada mahkeme, sanık hakkındaki yakalama kararının infaz edildiğini belirtti. Sanık mahkemeye gelmediği için esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması ile son sözleri alınmadı.
ÜST SINIRDAN İNDİRİMSİZ CEZA
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Özdemir'i, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız veya zalimce muamelede bulunmak" suçlarından alt en yüksek toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, olayın meydana geliş şekli, sanığın suçtan pişmanlık duyduğuna yönelik savunmalarının ve davranışlarının bulunmadığının anlaşıldığını belirterek, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmasına da yer olmadığına hükmetti.
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