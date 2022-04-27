Kediyi kurtarmak için gelen itfaiyeye 'ev sahibi' engeli: İzin vermedi!
Avcılar'da bir evin bodrum katındaki havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, ev sahibinin izin vermemesi nedeniyle itfaiye erleri tarafından kurtarılamadı.
Gümüşpala Mahallesi Yeni Yuva Sokak'taki binanın bodrum katındaki havalandırma boşluğunda 26 Nisan Salı günü bir kedinin mahsur kaldığının bildirmesiyle, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aynı zamanda otopark olarak da kullanılan bodrum katına inen itfaiye erleri, buradaki eşyaların arasına saklanan kediyi yakalamaya çalıştı.
İTFAİYE, KEDİYİ KURTARAMADAN AYRILDI
Bir itfaiye erinin araçtan yakalama aparatını almaya gittiği sırada gelen ev sahibi, duruma tepki gösterdi.
Ev sahibinin, özel mülküne girilmesine kimsenin hakkı olmadığını söylemesi üzerine itfaiye erleri kediyi kurtarmadan buradan ayrıldı.
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