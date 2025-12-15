KEFEK izleme komisyonu kurdu... Meclis'ten 'stajyer çocuklara taciz'le ilgili açıklama: 'Olayın üstü kapatılmayacak'

Meclis’e meslek liselerinden gelen kız çocuklarının tacize uğradığının ortaya çıkması sonrası, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu yasal süreci takip etmek için bir izleme komitesi kurdu.

Bu komiteye komisyondaki altı partinin birer üye verdiği aktarıldı. İzleme komitesinin hafta sonu bir araya geldiği ve burada partilerin soruşturmayla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

Toplantıda çocuğun üstün yararı ilkesi gereği istismarla ilgili fazla detaylı bir bilgilendirme yapılmadığı kaydedildi.

Bu kapsamda partilere kamuoyuna da yapılan bilgilendirmenin benzeri bir bilgi verildiği; olayın bir stajyerin şikayeti üzerine ortaya çıktığı, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Komitenin bu hafta soruşturmayı yürütecek savcıyla görüşeceği de kaydedildi ve olayı takip etmeye devam edeceği aktarıldı.

GENEL SEKRETERLİK AYRINTILARI PAYLAŞTI

TBMM Genel Sekreterliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sonucunda 3 personel hakkında kamu görevinden çıkarılma, 2 personel hakkında ise disiplin cezası teklif edildiği anımsatılan açıklamada iki stajyerin mesajla taciz edildiği belirtildi.

Bir stajyerin ise fiziki tacize uğradığı aktarılan açıklamada “Stajyerin, Meclis çalışanı D.U. isimli aşçının sözlü ve fiziksel tacizlerine maruz kaldığı yönünde şikayetçi olduğu, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda 24 Eylül’de Halkla İlişkiler Binası mutfağında diğer personellerin de yoğun olarak bulunduğu ve çalıştığı bir ortamda 13 dakika içerisinde üç kez fiziksel temasta (koluna ve beline) bulunduğu görülmektedir. Çocuğun üstün yararı ve kamera kayıtlarına yansıyan fiziksel temaslar göz önünde bulundurularak D.U. öncelikle işten el çektirilmiş, 11 Aralık’ta soruşturma raporu ile de kamu görevinden çıkarılması teklifi getirilmiştir” denildi.

Taciz iddialarının üzerinin kapatılmayacağının söylendiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bir stajyere ‘iddialarını ispat etmeden konuşma’ şeklinde telkinde bulunulduğuna yönelik suçlamalara ilişkin ayrı bir disiplin soruşturması devam etmektedir. Meclis’te tacizlerin sistematik şekilde 2018’den bu yana sürdürüldüğü söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır. Taciz vakalarının kapsamının açıklanandan çok büyük olduğu, tecavüz, kürtaj gibi durumların üzerinin kapatıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmanın gizli kapaklı yürütüldüğü söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır.”

‘AYRI BİR KOMİSYON KURULMALI’

Öte yandan; TBMM Genel Kurulu’nda dün Aile Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken, muhalefet de bu konuyu gündeme getirdi. DEM Partili Özgül Saki, “2018’den beri sistematik olarak ve organize bir şekilde yaşandığı ifade edilen bu durum, bu Meclis çatısı altında neden engellenememiştir?” sorusunu yöneltti.

DEM Partili Halide Türkoğlu ise, sadece adli soruşturmanın yeterli olmayacağını vurgulayarak “Tüm partilerin kadın milletvekillerinin içinde yer aldığı bir kadın komisyonunu acilen oluşturmak gerekiyor” çağrısını yaptı.

DEM Partili Kezban Konukçu “Çocuklar ‘stajyer’ ve ‘çırak’ adı altında ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Bu çocuklardan bazıları bu şatafatlı çatının altında yıllarca cinsel istismara maruz kalmışlar. Bundan sorumlu olan en başta Bakan Yusuf Tekin ve Meclis Başkanı istifa etmek zorundadır” çağrısını yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da “Sayın Bakan, adında ‘aile’ olan bir bakanlığın olduğu bu ülkede çocuklar Meclis’in içinde istismara uğruyorsa siz ne iş yapıyorsunuz? Meclis’te istismar var, MESEM’de istismar var, iş yerlerinde çocuk ölümleri var ama Aile Bakanı maalesef ortada yok” tepkisini gösterdi.

Ancak iktidar kanadından bu tepkilere bir yanıt gelmedi.