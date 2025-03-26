Kelebek Mutfak, İş Ortaklarıyla Antalya’da Buluştu!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:53

Güncelleme: 26.03.2025 - 14:54

Yeni koleksiyonlarını ilk kez tanıtan Kelebek Mutfak, yenilikçi tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. İş ortaklarının yoğun ilgisiyle geçen etkinlik, ilham verici bir atmosferde gerçekleşti.

Kelebek Mutfak, büyümeye devam ediyor.

Türkiye'nin köklü mutfak markalarından Kelebek Mutfak, 2024 yılını toptan kanalında %68'lik cirosal büyüme ile başarıyla tamamladı. Şirket, 2025 yılında da yurt içi ve yurt dışındaki mağaza ağını genişleterek istikrarlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Her zaman mutfakları sadece bir kullanım alanı olarak değil, hayatın en keyifli anlarının yaşandığı mekanlar olarak gören Kelebek Mutfak, 2025 yılına özel 3 yeni modelini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Güncel tasarım trendlerine uygun olarak geliştirilen bu yeni koleksiyonlar, kalite, zarafet ve yenilikçi çözümleri bir araya getirerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Kelebek Mutfak Banyo, banyo alanlarına özel yeni tasarımlarını da satışa sunuyor. Bu koleksiyonlar, fonksiyonelliği ve estetiği bir arada sunarak banyoları şıklık ve konforun buluştuğu mekanlara dönüştürecek. Modern çizgilerle şekillenen ve kullanıcı odaklı çözümlerle desteklenen banyo serisi, banyo alanlarında özgünlük arayanlara hitap edecek.

Kelebek Mutfak Banyo, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, özgün tasarımları ve yüksek kalite standartlarıyla sektördeki öncü konumunu pekiştirmeye devam ediyor.

MUTFAKTA KELEBEK, KELEBEK’TE HAYAT VAR!

Kelebek Mutfak Banyo, 2025’te de Yaşam Alanlarına Değer Katmaya Devam Ediyor!

Türkiye’nin en köklü markalarından biri olan Kelebek Mutfak Banyo, 90 yıllık geçmişinden aldığı güçle, 2025 yılında da mutfakları ve banyoları sadece fonksiyonel alanlar olmaktan çıkarıp, yaşamın en özel anlarının yaşandığı mekanlara dönüştürmeye devam ediyor.

Kelebek Mutfak Banyo olarak, tasarımlarımızda kalite, estetik ve yenilikçi çözümleri bir araya getirerek, mutfak ve banyoları kişisel hikâyelerin, paylaşılan anların ve yaşamın keyifle aktığı alanlara dönüştürüyoruz. 2025 stratejimiz doğrultusunda, kullanıcı odaklı inovasyon ve sürdürülebilir malzeme kullanımı ile fark yaratmaya devam edeceğiz.

2025 yılında, kullanıcılarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için kişiselleştirilmiş tasarımlar, fonksiyonelliği artıran yenilikçi çözümler ve çevre dostu üretim anlayışı ile sektörümüzde öncü olmaya devam edeceğiz.

KELEBEK MUTFAK, ÜRETİM BANTLARINI GENİŞLETEREK KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

Türkiye’nin öncü mutfak ve banyo markalarından Kelebek Mutfak, fabrika tarafında gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla üretim bantlarını genişletti. Bu stratejik hamleyle birlikte üretim kapasitesini %100 artıran Kelebek Mutfak, müşteri taleplerine daha hızlı ve esnek çözümler sunmayı hedefliyor.

Yeni üretim hatları sayesinde kalite standartlarını daha da yukarı taşırken, teslim sürelerini optimize etmeyi planlayan marka, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim süreçleriyle sektördeki öncü konumunu güçlendirmeye devam ediyor.